vor 4 Min.

26-Jähriger beleidigt in Illertissen Passanten und Polizisten

Ein 26-Jähriger beleidigte in Illertissen mehrere Passanten.

Mehrere Bürger haben gegen den jungen Mann Anzeige erstattet. Am Ende musste die Polizei ihn sogar in Gewahrsam nehmen.

Ein 26-Jähriger hat am späten Montagabend mehreren Bürgern und einer Polizeistreife grundlos den Mittelfinger gezeigt. Bei der Polizei gingen einige Anzeigen ein, die in der Albert-Schweitzer-Straße von dem zunächst unbekannten Mann beleidigt worden waren. Er zeigte den vorbeifahrenden Geschädigten jeweils unvermittelt den sogenannten Stinkefinger. Eine erste Suche nach dem Mann war erfolglos.

Im Rahmen der weiteren Fahndung bemerkten die Beamten dann einen 26-jährigen Mann auf einem Balkon, von welchem er auch der Polizei den Mittelfinger zeigte. Der 26-Jährige entsprach der Personenbeschreibung der anderen Geschädigten, sodass entsprechende Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden. Nachdem die Polizisten die Wohnung des Verdächtigen verlassen hatten, fing er an, dort zu randalieren und wurde auch gegenüber den Nachbarn verbal ausfällig.

Als die Streife erneut bei dem 26-Jährigen eintraf, beschimpfte dieser die Beamten. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, sollte er ausgenüchtert werden. Dagegen wehrte er sich so, dass ihn die Beamten mit Zwangsmaßnahmen in die Arrestzelle verbringen mussten. Der junge Mann wird sich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. (az)

