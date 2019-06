26-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Plus Fabian Weisenberger unterrichtet normalerweise die Bläserjugend der örtlichen Stadtkapelle. Ein Anruf verändert alles – und nun taucht sein Name auf der Kinoleinwand auf.

Illertissen

Illertisser Asylhelfer sagen, wo es klemmt

Der Unterstützerkreis Asyl in Illertissen stellt im Kulturausschuss seine Arbeit vor – und spricht Hürden an. Was sich die Ehrenamtlichen wünschen und welche Rückmeldungen sie bekommen.