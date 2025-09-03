26-jähriger Autofahrer fährt bei Altenstadt in ein entgegenkommendes Fahrzeug

In Altenstadt hat ein 26-Jähriger einen Autounfall verursacht. Der Polizei zufolge fuhr er am Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2031 in Richtung Norden entlang. An der Anschlussstelle der A7 wollte er nach links in Fahrtrichtung Memmingen auffahren und übersah ein entgegenkommendes Auto.

Der Schaden an den Autos beträgt rund 18.000 Euro

Wie die Polizei berichtet, wurde beim Zusammenstoß niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 26-jährige Autofahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)