30-Jähriger erleidet Krampfanfall nach Drogenkonsum

Polizei und Rettungsdienst mussten sich am Wochenende um einen hilflosen Mann kümmern. Er hatte Drogen konsumiert.

In der Nacht zum Samstag sind Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm zu einer hilflosen Person nach Kellmünz an der Iller gerufen worden. Den Beamten gegenüber gab der 30-jährige Mann an, Amphetamin konsumiert zu haben. Hiernach erlitt der Betroffene einen Krampfanfall.

Drogenkonsum: 30-Jähriger muss ins Krankenhaus

In der Wohnung konnten die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin auffinden. Der Mann wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst und Notarzt ärztlich versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (az)

