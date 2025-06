30 Jahre Radio-Geschichte: Seit Juni 1995 ist free FM in Ulm auf Sendung

Werbefrei, unkommerziell und von Ehrenamtlichen getragen sendet der Ulmer Sender free FM am Dienstag, 17. Juni, seit exakt 30 Jahren. Der runde Geburtstag des Hörfunksenders wird von 27. bis 28. Juni über 30 Stunden hinweg gefeiert – auf Sendung und leibhaftig mit großem Programm. Zuvor schauen drei der Gründungsmitglieder hier auf die bewegten Zeiten in den 1990er Jahren zurück und erinnern sich an verrückte Momente.

