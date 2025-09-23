Icon Menü
30 Jahre Riegner und Friedrich-Orgel: Ein musikalisches Jubiläum in St. Valentin in Buch

Buch

Zum Orgeljubiläum erklingt „Musik aus Jahrhunderten“

Seit drei Jahrzehnten erklingen 1360 Pfeifen auf der Empore von Sankt Valentin in Buch. Ein Konzert würdigt die besondere Orgel und eine treue Musikerin.
Von Claudia Bader
    Mit einem von Kirchenmusiker Markus Hubert (zweiter von rechts) und der Frauenschola gestalteten Konzertstunde feierte die Pfarrei St. Valentin das 30-jährige Bestehen der Riegner und Friedrich-Orgel. Als „treue Seele der Kirchenmusik“ wurde Organistin Luise Amann (vierte von rechts) für ihren mehr als 35-jährigen Dienst geehrt.
    Mit einem von Kirchenmusiker Markus Hubert (zweiter von rechts) und der Frauenschola gestalteten Konzertstunde feierte die Pfarrei St. Valentin das 30-jährige Bestehen der Riegner und Friedrich-Orgel. Als „treue Seele der Kirchenmusik“ wurde Organistin Luise Amann (vierte von rechts) für ihren mehr als 35-jährigen Dienst geehrt. Foto: Claudia Bader

    Die Strahlen der goldenen Herbstsonne zauberten ein ganz besonderes Licht in die Pfarrkirche St. Valentin. Genau die richtige Stimmung für eine kirchenmusikalische Feierstunde. Den Anlass bildete die vor 30 Jahren gebaute Riegner und Friedrich-Orgel. Seit drei Jahrzehnten erklingt sie zu traditionellen, freudigen und traurigen Anlässen. Welch imponierende Klangpracht das mit 1360 Pfeifen, darunter 132 aus der Vorgängerorgel, ausgestattete königliche Instrument entfalten kann, stellte Kirchenmusiker Markus Hubert meisterhaft unter Beweis. Einige Werke wurden von der Frauenschola der Pfarrei mit Gesang bereichert.

