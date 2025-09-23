Zum Orgeljubiläum erklingt „Musik aus Jahrhunderten“

Die Strahlen der goldenen Herbstsonne zauberten ein ganz besonderes Licht in die Pfarrkirche St. Valentin. Genau die richtige Stimmung für eine kirchenmusikalische Feierstunde. Den Anlass bildete die vor 30 Jahren gebaute Riegner und Friedrich-Orgel. Seit drei Jahrzehnten erklingt sie zu traditionellen, freudigen und traurigen Anlässen. Welch imponierende Klangpracht das mit 1360 Pfeifen, darunter 132 aus der Vorgängerorgel, ausgestattete königliche Instrument entfalten kann, stellte Kirchenmusiker Markus Hubert meisterhaft unter Beweis. Einige Werke wurden von der Frauenschola der Pfarrei mit Gesang bereichert.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89290 Buch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Hubert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis