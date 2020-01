11:01 Uhr

32-Jähriger bedroht anderen Mann mit Glasscherben

In Illertissen kommt es zu einem öffentlichen Streit zwischen einem 32-Jährigen und seiner 79-jährigen Verlobten. Als ein Passant eingreift, zerbricht der jüngere Mann eine Flasche um damit zu drohen.

Bereits am Freitagnachmittag ist es in der Memminger Straße in Illertissen zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-Jähriger übersah er einen vorfahrtsberechtigten 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch an diesen jeweils Blechschäden von etwa 500 entstanden. Während die Beteiligten auf die Polizei warteten, entwickelte sich ein lautstarker Streit zwischen dem 32-jährigen und seiner Beifahrerin - seiner 79-jährigen Verlobten. Das teilt die Polizei mit.

Zeuge befürchtet Übergriff auf die alte Frau

Da ein 57-jähriger zufälliger Zeuge der Auseinandersetzung befürchtete, dass es zu körperlichen Übergriffen gegen die ältere Dame kommen könnte, versuchte er das Paar zu trennen. Der 32-Jährige war damit wohl nicht einverstanden, so die Polizei. Der Mannh holte eine Glasflasche aus dem Kofferraum und zerschlug diese. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohte er nun den 57-jährigen Zeugen, der ihm zu diesem Zeitpunkt in etwa einem Meter Abstand gegenüber stand.

32-Jähriger droht mit zerbrochener Flasche

Schließlich warf der den Flaschenhals in eine angrenzende Wiese. Kurz darauf traf eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen, sowie etwas später noch zwei weitere nachalarmierte Besatzungen aus Weißenhorn und Neu-Ulm ein. Trotz der vielen Polizisten verhielt sich der 32-Jährige weiterhin sehr aggressiv und konnte erst nach einiger Zeit beruhigt werden. Bis auf den Beschuldigten, der sich beim Zerschlagen der Flasche an der Hand geschnitten hatte, wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige sieht einer Strafanzeige wegen Bedrohung entgegen. (az)

