32-Jähriger fährt im Drogenrausch durch Vöhringen

Ein Mann ist am Montagabend berauscht durch Vöhringen Auto gefahren.

Ein Mann hat sich am Montagabend von Drogen berauscht und ohne gültigen Führerschein in sein Auto gesetzt und ist durch Vöhringen gefahren.

Am Montagabend ist ein Mann von Drogen berauscht und ohne gültigen Führerschein mit seinem Auto durch Vöhringen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 32-Jährige an der Ulmer Straße von Beamten der Polizei Illertissen kontrolliert. Der Fahrer räumte sofort ein, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein war ihm offenbar aufgrund diverser Verstöße in der Vergangenheit entzogen worden.

Einen gültigen Führerschein hatte er nicht dabei

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Ordnungshüter außerdem drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Auf Vorhalt räumte der 32-Jährige den Konsum von Cannabis ein. Zur Beweissicherung wurde ihm Blut entnommen. Weiterfahren durfte er nach der Polizeikontrolle nicht. (az)

