Freundschaftstreffen in Meiningen

Nicht nur die Stadt Neu-Ulm verbindet eine langjährige Städtepartnerschaft mit seiner Partnerstadt Meiningen in Thüringen. Auch der VdK-Kreisverband Neu-Ulm pflegt seit 1993 enge, freundschaftliche Beziehungen zum Meininger Ortsverband. Es fuhren 32 Mitglieder aus verschiedenen Ortsverbänden der Stadt Neu-Ulm unter der Leitung der Kreisvorsitzenden Hildegard Rabus zum 33. Freundschaftstreffen nach Meinigen. Enge Freundschaften wurden in den zurückliegenden Jahren geknüpft und man freute sich nun auf eine weitere Begegnung mit den Mitgliedern aus der VdK-Familie.

Auch ein Besuch im Staatstheater stand auf dem Programm.

Vor dem Schloss Elisabethenburg wurde die Besuchergruppe von Bürgermeister Fabian Giesder, der Vorsitzenden des örtlichen VdK Ute Köhler und der Landrätin Peggy Greiser begrüßt. Nach einem Mittagessen ganz nach Thüringer Art, stand am Abend ein Besuch im Staatstheater an. Die Revue „Thüringer Spezialitäten“, bescherte den Gästen einen unvergesslichen Abend. Ein Besuch in der Meininger Dampflok Erlebniswelt und der Besuch der Sandstein- und Märchenhöhle in Walldorf folgte am nächsten Tag. Mit einem Sommerfest endete der Abend.

Hervorragende Aussicht vom Dolmar aus.

Vor der Heimfahrt am Sonntag stand noch ein Besuch auf dem Dolmar (739 Meter) an. Hier bot sich den Gästen von einem einst erloschenen Vulkan eine hervorragende Aussicht auf das Werratal, die Thüringer Rhön und den Thüringer Wald, bevor es mit dem Bus in die Heimat ging. Alle waren sich einig, es war wieder einmal ein erlebnisreiches Freundschaftstreffen.

