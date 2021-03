vor 31 Min.

33-Jähriger wird beim Ladendiebstahl in Illertissen erwischt

Ein Mann wollte in einer Drogerie in Illertissen mehrere Artikel stehlen. Dabei wurde er beobachtet. Sein Versuch, die Tat zu vertuschen, scheiterte.

Am Dienstagabend beobachteten die Angestellten eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße in Illertissen einen Mann beim Ladendiebstahl. Wie die Polizei mitteilt, verhielt sich der 33-Jährige in den Verkaufsräumen äußerst auffällig und steckte immer wieder Waren in seine Hose. Noch bevor der Verdächtige die Drogerie verlassen konnte, verständigten die Mitarbeiter die Beamten. Als die Polizisten den Markt betraten, fühlte sich der 33-Jährige offensichtlich ertappt.

Der Mann hat in der Drogerie in Illertissen nun Hausverbot

Obwohl er bereits an der Kasse angestanden hatte, ging er zurück in den Verkaufsraum und entledigte sich mehrerer der eingesteckten Artikel. Als er dann kontrolliert wurde, konnten die Polizisten keine Ware mehr am Körper des Mannes finden. Die Artikel im Wert von 69 Euro, derer sich der 33-Jährige zuvor entledigt hatte, konnten ihm jedoch zugeordnet werden. Der Polizei zufolge erwartet den Mann nun ein Strafverfahren. Zudem erteilte ihm die Filialleitung ein Hausverbot. (AZ)

