Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

33-Jähriger fährt in Vöhringen unter Drogen Auto

Vöhringen

33-Jähriger fährt in Vöhringen unter Drogen Auto

In Vöhringen kontrollieren Polizisten einen 33-jährigen Autofahrer. Dabei entdecken sie Anzeichen, dass er unter dem Einfluss von Cannabis hinter dem Steuer sitzt.
    • |
    • |
    • |
    In Vöhringen war ein 33-Jähriger vermutlich unter Cannabiseinfluss mit dem Auto unterwegs.
    In Vöhringen war ein 33-Jähriger vermutlich unter Cannabiseinfluss mit dem Auto unterwegs. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    In Vöhringen hat die Polizei einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der vermutlich unter Drogen Auto gefahren war. Am vergangenen Sonntag gegen 19.15 war der 33-Jährige in Vöhringen unterwegs und wurde von Beamten angehalten. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Mann bei der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten.

    Den 33-Jährigen erwartet vermutlich ein Fahrverbot und ein Bußgeld

    Mit einem Drogenschnelltest testeten die Polizisten den Mann positiv auf THC – den hauptsächlichen Bestandteil von Cannabis, der den Rausch bewirkt. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen. Der Autofahrer muss nun mit einer Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den Mann ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden