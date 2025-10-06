33-Jähriger fährt in Vöhringen unter Drogen Auto

In Vöhringen hat die Polizei einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der vermutlich unter Drogen Auto gefahren war. Am vergangenen Sonntag gegen 19.15 war der 33-Jährige in Vöhringen unterwegs und wurde von Beamten angehalten. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Mann bei der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten.

Den 33-Jährigen erwartet vermutlich ein Fahrverbot und ein Bußgeld

Mit einem Drogenschnelltest testeten die Polizisten den Mann positiv auf THC – den hauptsächlichen Bestandteil von Cannabis, der den Rausch bewirkt. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen. Der Autofahrer muss nun mit einer Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den Mann ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. (AZ)