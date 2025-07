Eine 35-Jährige hat am Dienstag gegen 10.45 Uhr einen Unfall mit großem Sachschaden in Vöhringen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau mit ihrem Auto in der Vöhlinstraße von einem Parkplatz in Richtung Kreisverkehr in den fließenden Verkehr einfahren.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis