37-Jähriger aus Illertissen schläft bei Einbruchsversuch in die eigene Wohnung auf dem Dach ein

Illertissen

Versuchter Einbruch: Mann schläft auf dem Dach ein

„Kurios“ darf man den Einsatz mit Fug und Recht nennen, zu dem die Polizei Illertissen am Montagabend gerufen wurde.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei rückte in Illertissen zu einem Einsatz aus, bei dem ein Mann scheinbar bewusstlos auf dem Dach lag.
    Die Polizei rückte in Illertissen zu einem Einsatz aus, bei dem ein Mann scheinbar bewusstlos auf dem Dach lag. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Die seltsame Situation eines 37-jährigen Mannes hat in Illertissen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Montagabend gegen 21 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass sich eine scheinbar bewusstlose Person auf einem Dach befinde. Wie die Polizei mitteilt, lag ein Mann auf einem etwa drei Meter hohen Dachanbau eines Wohnhauses. Vorort stellten die Streifenbeamten fest, dass der 37-jährige Mann bei Bewusstsein war, jedoch desorientiert wirkte.

    Der 37-Jährige fand die eigenen Wohnungsschlüssel nicht mehr

    Grund dafür waren Angaben der Polizei zufolge, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Damit hing wohl das nächtliche Nickerchen auf dem Dach zusammen. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, hatte der Mann in seinem berauschten Zustand die eigenen Wohnungsschlüssel nicht mehr gefunden. Deshalb wollte er über das Dach auf seinen Balkon steigen, um so in seine Wohnung zu gelangen. Die Schlüssel des laut Polizeibericht verwirrten Mannes fanden die Beamten allerdings direkt vor seiner Wohnungstür. Die Polizisten händigten sie dem Mann aus. Der 37-Jährige blieb bei seiner Kletteraktion unter Drogeneinfluss unverletzt. (AZ)

