Versuchter Einbruch: Mann schläft auf dem Dach ein

Die seltsame Situation eines 37-jährigen Mannes hat in Illertissen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Montagabend gegen 21 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass sich eine scheinbar bewusstlose Person auf einem Dach befinde. Wie die Polizei mitteilt, lag ein Mann auf einem etwa drei Meter hohen Dachanbau eines Wohnhauses. Vorort stellten die Streifenbeamten fest, dass der 37-jährige Mann bei Bewusstsein war, jedoch desorientiert wirkte.

Der 37-Jährige fand die eigenen Wohnungsschlüssel nicht mehr

Grund dafür waren Angaben der Polizei zufolge, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Damit hing wohl das nächtliche Nickerchen auf dem Dach zusammen. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, hatte der Mann in seinem berauschten Zustand die eigenen Wohnungsschlüssel nicht mehr gefunden. Deshalb wollte er über das Dach auf seinen Balkon steigen, um so in seine Wohnung zu gelangen. Die Schlüssel des laut Polizeibericht verwirrten Mannes fanden die Beamten allerdings direkt vor seiner Wohnungstür. Die Polizisten händigten sie dem Mann aus. Der 37-Jährige blieb bei seiner Kletteraktion unter Drogeneinfluss unverletzt. (AZ)