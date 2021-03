vor 20 Min.

40 Hunde und Katzen in Boxen: Polizei stoppt illegalen Tiertransport in Vöhringen

Ein illegaler Tiertransport ist am Wochenende in Vöhringen gestoppt worden. Wie die Polizei den Fahrern auf die Schliche gekommen ist.

40 Hunde und Katzen harrten in einem Lieferwagen aus: Die Polizei hat am Samstagmittag einen illegalen Tiertransport in Vöhringen gestoppt. Gelungen ist dies den Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landkreises.

Tiertransport in Vöhringen gestoppt: Hündin gebar kurze Zeit später Welpen

Auf die Spur gekommen sind die Polizisten dem illegalen Transport durch vorangegangene Ermittlungen: Ein Mann wollte demnach einen Welpen anmelden, konnte dies aber nicht tun, da der Welpe unter die sogenannte Kategorie 1 der Bayerischen Kampfhundeverordnung fällt. In seiner Befragung gab er an, dass er den Welpen von einem Transport gekauft habe, der einmal wöchentlich nach Bayern käme.

Die Polizei hat einen Tiertransport gestoppt. Bild: Polizei/Landkreis Neu-Ulm

Die Polizei kontrollierte den besagten Transport am Samstag. In einem Lieferwagen beförderten zwei Fahrer im Alter von 30 und 31 Jahren insgesamt mehr als zehn ausgewachsene Hunde, mehrere Jungtiere und Welpen sowie vier Katzen. In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt Neu-Ulm und mit Unterstützung des Tierheimes Weißenhorn wurden die Tiere im Anschluss begutachtet. Eine Hündin war hochträchtig. Rund eine Stunde nach Beginn der Kontrolle warf sie einen ersten Welpen, insgesamt brachte sie vier Welpen zur Welt. Das Muttertier und die Welpen sind wohlauf und derzeit in Quarantäne.

Illegaler Tiertransport: Mehrere Boxen im Wagen waren doppelt belegt

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Veterinärmediziner verschiedene Ordnungswidrigkeiten nach der Tierschutztransportverordnung und Verstöße gegen das Tierseuchenrecht fest. Unter anderem beanstandeten die Kontrolleure, dass keine hochträchtigen Hündinnen, wie hier geschehen, transportiert werden dürfen. Außerdem waren die Boxen in dem Transportfahrzeug zu klein. Mehrere Boxen waren doppelt belegt. Einen Hund nahmen die Amtstierärztinnen in Quarantäne, da der Tollwutimpfschutz nicht ausgebildet war.

Die beiden verantwortlichen Männer mussten aufgrund der festgestellten Verstöße eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe hinterlegen und ihre Weiterreise vorerst ohne die Tiere fortsetzen.

Mit welcher Masche die Verkäufer unterwegs sind

Der aufgedeckte Tiertransport offenbart laut Polizei anschaulich die Masche der Verkäufer: Oftmals werden die potenziellen Käufer über die tatsächliche Herkunft der Tiere getäuscht. Im konkreten Fall stammen die Hunde und Katzen angeblich von einer rumänischen Tierschutzorganisation. Aufgrund der Umstände gehen die Behörden derzeit allerdings davon aus, dass die Tiere aus einer ausländischen Zucht stammen. "Dort werden die Hunde unter widrigsten Haltungsbedingungen als Massenware aufgezogen und mit hohen Gewinnspannen unter anderem nach Deutschland verkauft", berichtet die Polizei. Der gestoppte Transport hatte neben Zieladressen in Deutschland auch noch Abnehmer in Belgien und der Schweiz.

Bild: Polizei/Landkreis Neu-Ulm





Die Tiere sind während der langen Transporte vielfach großem Stress ausgesetzt. Bei einem entdeckten Hund stellten die Tierärzte fest, dass er unter großer Anspannung stand, da er unkontrolliert urinierte. Auch die Geburt der Welpen könnte auf die strapaziöse Transportbedingungen zurückzuführen sein, so eine Vermutung. "Unter Umständen hätte der Fahrer von der Geburt der Welpen nichts mitbekommen und die Hündin hätte ihre Welpen unter der Fahrt in einer engen Transportbox zur Welt bringen müssen – ohne Aufsicht oder tierärztliche Versorgungsmöglichkeit", teilt die Polizei mit.



Die Polizei und das Veterinäramt des Landkreises Neu-Ulm warnen deshalb eindringlich vor solchen Tierkäufen und weisen darauf hin, dass mit jedem Kauf eines Tieres aus einem solchen Transport diese tierschutzrechtlich bedenkliche Praxis unterstützt wird. (AZ/stz)

