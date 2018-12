vor 35 Min.

40 Jahre VG Babenhausen: Mehr als eine Zweckgemeinschaft

Die VG Babenhausen gibt es seit 40 Jahren. Vorsitzender Otto Göppel erinnert an die Anfänge

Anfangs seien die Leute skeptisch gewesen, heute sei die VG Babenhausen mehr als eine reine Zweckgemeinschaft: Mit diesen Worten blickte der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft auf deren 40-jähriges Bestehen zurück.

1978 schlossen sich der Markt Babenhausen sowie die Gemeinden Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg, Egg an der Günz und Winterrieden offiziell zusammen, um fortan eine gemeinsame Verwaltung zu haben. Dieser Schritt erfolgte im Rahmen der Gebietsreform. Anlass war laut Göppel die „Verordnung zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Unterallgäu“, die zwei Jahre zuvor erlassen wurde. Am 9. Mai 1978 fand die erste Gemeinschaftsversammlung statt.

Göppel erinnerte an die damaligen Bürgermeister und „Gründerväter“ der VG: Lorenz Stecher (Babenhausen), Josef Braunmiller (Egg), Franz Wöhr (Kettershausen), Johann Bertele (Kirchhaslach), Xaver Merk (Oberschönegg) und Andreas Zoller (Winterrieden). Zum ersten Vorsitzenden wurde damals der Babenhauser Bürgermeister gewählt, zum Stellvertreter der Egger.

Während der vergangenen 40 Jahre hatte die VG laut Göppel drei Vorsitzende: zunächst Lorenz Stecher, dann Theo Lehner und schließlich seit 2008 ihn selbst. Seit seiner Ernennung stehen ihm Franz Grauer und Günther Fuchs als Stellvertreter zur Seite. Die Einwohnerzahl der VG sei konstant gestiegen – von knapp 10000 Menschen im Jahr 1978 auf aktuell 11668.

„Die anfänglich vorhandene Skepsis, vor allem der befürchtete Eingriff in die Hoheitsbefugnisse der Gemeinden, hat sich nicht bestätigt“, resümierte Göppel. Die Eigenständigkeit der Gemeinden, insbesondere ihre Finanz- und Planungshoheit, sei gewahrt geblieben. „Unsere Verwaltungsgemeinschaft ist für mich mehr als eine reine Zweckgemeinschaft“, sagte er, „denn von den Anfängen bis zum heutigen Tag bestand und besteht eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit unter den Bürgermeistern.“ Wie in so mancher Ehe, die 40 Jahre besteht, gebe es bei sechs Gemeinden unter dem Dach einer VG unterschiedliche Auffassungen, wie bestimmte Probleme zu lösen sind. Es sei jedoch gelungen, stets Kompromisse zu finden.

Routine sei nach 40 Jahren nicht einkehrt: „Dafür sorgen schon allein die stetig wachsenden Aufgaben, die von ganz oben an die unterste kommunale Ebene delegiert werden“, sagte Göppel. Neue Aufgaben, Gesetze und Verordnungen seien mit der Zeit dazu gekommen, etwa das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, die Datenschutzgrundverordnung oder viele Veränderungen im Bau- und Umweltrecht. Wenn jede Gemeinde selbst das Personal zur Erfüllung all dieser Aufgaben beschäftigen müsste, so Göppel, würde das gewiss mehr kosten als die Umlage, welche die Gemeinden an die VG zahlen. (az)

