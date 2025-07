Drogen im Rucksack: 41-Jähriger flieht in Weißenhorn vor Polizeikontrolle

Ein Mann, der Drogen in seinem Rucksack hatte, hat in Weißenhorn versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Am späten Dienstagvormittag wollten Beamte der Weißenhorner Polizei einen 41-Jährigen kontrollieren, der gerade auf einem Elektroroller fuhr. Doch dazu kam es zunächst nicht. Wie die Polizei berichtet, rannte der Mann nämlich sofort zu Fuß davon, als er die Beamtinnen bemerkte. Diese nahmen die Verfolgung auf.

Nach kurzer Zeit stellten die Polizistinnen den 41-Jährigen. Doch dieser leistete Widerstand. Zuerst schlug er nach Angaben der Polizei sein Smartphone auf einen Randstein, um es zu zerstören. Die Beamtinnen forderten den Mann auf, damit aufzuhören. Er versuchte weiterhin, das Gerät zu demolieren.

Vermutlich stand der Mann in Weißenhorn selbst unter Drogen

Also fesselten die Beamtinnen den E-Scooter-Fahrer, der sich wiederum dagegen wehrte. Danach durchsuchten die Polizistinnen den Rucksack des Mannes. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, fanden sie kleinere Mengen Heroin und Kokain. Außerdem soll der Mann vermutlich bei seiner Fahrt mit dem E-Scooter und seiner Flucht selbst unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Mit weiteren Unterstützungskräften wurde er zur Dienststelle nach Weißenhorn gebracht. Dort wurde dem 41-Jährigen Blut abgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. (AZ)