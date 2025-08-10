„A‘zapft isch“ beim 46. Dorffest in Unterroth

Mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Norbert Poppele begann das 46. Dorffest in Unterroth. Bilderbuchwetter und Blasmusik zunächst mit der gastgebenden Unterrother Blaskapelle ließen Gäste aus der ganzen Umgebung in die Rothtalgemeinde strömen. Denn die Vielfalt der selbstgemachten schwäbischen Spezialitäten sucht ihresgleichen.

Traditionelles Dorffest in Unterroth: Bürgermeister Poppele eröffnet Feierlichkeiten

Der Bürgermeister würdigte die tagelange Vorbereitungszeit der neun beteiligten Vereine und wünschte guten Appetit. Zu den prominenten Gästen zählte auch Landrätin Eva Treu. Sie hob das nicht alltägliche ehrenamtliche Engagement hervor, wofür die Musikkapelle die Gastgeberrolle in Perfektion ausübte, indem sich die Mitglieder an der Verpflegung wie an der Unterhaltung des Publikums beteiligten.

Auf den Flohmärkten für Bücher und Geschirr waren so manche Schnäppchen zu erhaschen, wobei die Erlöse der örtlichen Bücherei, den Bienenkindern des Obst- und Gartenbauvereins sowie dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugutekommen, wohin der Frauenbund seinen Anteil spendet.