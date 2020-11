vor 1 Min.

5000 Euro Schaden nach Zusammenstoß zweier Autos

Am Mittwoch hat sich ein Unfall in Dietenheim ereignet. Ursache und Hergang sind der Polizei noch unklar.

Noch unklar ist der Polizei die Ursache eines Unfalls, der sich am vergangenen Mittwoch in Dietenheim ereignet hat. Gegen 6.50 Uhr war ein 77-Jähriger mit einem VW von Dietenheim in Richtung Balzheim unterwegs. Im Kreisverkehr stießen der VW und ein Seat zusammen, wodurch ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand.

Zunächst schien es so, als sei der 37-jährige Seat-Fahrer von Illertissen in Richtung Wain gefahren und habe dem Senior die Vorfahrt genommen. Am Montag erhielt die Polizei dann einen Hinweis, dass der 37-Jährige möglicherweise auch von Dietenheim in Richtung Balzheim gefahren war und den 77-Jährigen noch vor dem Kreisverkehr links an einer Verkehrsinsel vorbei überholt hatte. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf weitere Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 bei der Polizei melden. (az)

