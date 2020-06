vor 33 Min.

5000 Euro für die Vereine

Altenstadt entscheidet über Soforthilfe

Ein Euro pro Einwohner: So lautete der Beschluss über die Soforthilfe des Kreistages Neu-Ulm für Vereine, die durch Corona in finanzielle Nöte geraten sind. 5000 Euro gehen Bürgermeister Wolfgang Höß zufolge nach Altenstadt. Bei Bedarf könne die Gemeinde noch zusätzlich einen Euro pro Einwohner dazu steuern. In der Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag wird über die Verteilung des Geldes entschieden. Höß weist darauf hin, die Soforthilfe kritisch zu betrachten, denn sie sei Teil der 3,2 Millionen Kreisumlage, die Altenstadt an den Landkreis zahlt. Für Höß käme es nicht infrage, noch einen Euro pro Einwohner beizusteuern, ohne zu wissen, wohin das Geld letztlich gehe. Bei einer jährlichen Förderung der Vereine mit 42000 Euro käme es Höß zufolge nicht auf die Corona-Hilfe an. „Wir sind keine knausrige Kommune“, sagt er.

Im Gemeinderat führt die Verteilung der Soforthilfe zu einer Diskussion. Die Vereine hätten unterschiedliche Verluste und Ausfälle, zudem ließe sich für manche jetzt noch nicht absehen, wie stark Corona auf die Vereinskassen schlägt. Doch allen Ratsmitgliedern ist wichtig, dass das Geld fair verteilt wird. Am Ende beschließt der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen ein Antragsverfahren, bei dem Vereine ihre finanziellen Einbußen und Rücklagen offen legen. Diese würden ausgewertet und je nach Notlage werde die Soforthilfe so auf die Vereine verteilt. (akas)

