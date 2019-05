vor 24 Min.

53-mal Gold für Babenhauser Freizeitsportler

TSV verzeichnet Rekordbeteiligung bei Sportabzeichenaktion und wird für „hervorragende Verdienste“ geehrt

Von Fritz Settele

Eine Rekordbeteiligung hat der TSV Babenhausen bei der jüngsten Sportabzeichenaktion verzeichnet: Insgesamt 81 Teilnehmer haben die Voraussetzungen erfüllt und damit sportliche Vielseitigkeit bewiesen. Erfreulich ist laut TSV-Präsident Martin Gleich, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen fast genauso hoch war wie diejenige der Erwachsenen.

Der Sportabzeichenreferent des TSV, Josef Dilger, blickte auf die Anfänge der Aktion im Fuggermarkt zurück. Einst meisterten gerade einmal sieben Teilnehmer die Qualifikation. Inzwischen nähert sich die Gesamtzahl der bisher erfolgreichen Freizeitsportler der Tausendermarke. Heuer überreichte Dilger eine Nadel in Bronze, vier Nadeln in Silber und 38 in Gold an die Erwachsenen. Zum zehnten Mal meisterte der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel die Goldqualifikation. Da wollten VG-Geschäftsstellenleiter Bernd Ziegler und Sportreferent Werner Sutter in nichts nachstehen. Rekordteilnehmerin war Zenta Möst, die zum 21. Mal Gold verliehen bekam.

Dass 38 Kinder und Jugendliche an den Start gegangen waren, lag nicht zuletzt an Dorothee Huber, welche viele Mitglieder der Leichtathletiksparte zum Mitmachen animieren konnte. So gab es für die Nachwuchssportler achtmal Bronze und je 15-mal Gold und Silber. Dass der Apfel bekannterweise nicht weit vom Stamm fällt, bestätigten die Dilgers: Leopold Dilger, der Enkel von Josef Dilger, war mit seinen sechs Jahren der jüngste Teilnehmer. Überhaupt betrug die Altersspanne zwischen dem ältesten und jüngsten Freizeitsportler ganze 78 Jahre. Von allen Teilnehmern gefordert war Vielseitigkeit, gilt es doch je eine Disziplin aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu meistern. Hinzu kommt der Nachweis der sogenannten Schwimmfähigkeit. Dabei kritisierten einige Teilnehmer, dass die Anforderungen vor allem für Gold, zu hoch angesetzt seien.

Als „Vorzeigeverein“ stufte Uli Theophiel, BLSV-Kreisvorsitzender und stellvertretender Bezirksvorsitzender, den Babenhauser TSV ein. Dem schloss sich der BLSV-Referent für das Sportabzeichen in Schwaben, Rudi Broda, an. Er verteidigte zwar die neuen Leistungsklassen des Deutschen Sportabzeichens, teilte aber auch mit, dass derzeit über eine Änderung der Anforderungen nachgedacht werde.

Dass beide BLSV-Vertreter gleichzeitig im Fuggermarkt waren, hatte einen besonderen Grund: Der TSV wurde für sein Engagement um den Freizeitsport ausgezeichnet: Für „hervorragende Verdienste“ bekam der Verein eine Urkunde, verknüpft mit einem Geldpräsent.

Für alle Sportabzeichenanwärter, die die Ausdauerleistung im Rahmen des Nordic-Walking-Tags in Babenhausen ablegen, beginnt die „Saison“ am Samstag, 25. Mai, für die anderen Teilnehmer Mitte Juni.

