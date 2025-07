Nach Diebstahl: Drei Frauen verwickeln sich in Rangelei

Wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung hat die Illertisser Polizei ein Strafverfahren gegen eine Frau eingeleitet. Sie war am Mittwochnachmittag von der Ladendetektivin eines Drogeriemarkts in der Friedrich-Ebert-Straße beim Diebstahl beobachtet worden. Die 54-Jährige steckte demnach Kosmetika im Wert von fast 30 Euro in eine Tasche und bezahlte die Ware an der Kasse nicht. Nach dem Passieren der Kasse sprach die Ladendetektivin die Frau an. Hierauf versuchte die Verdächtige zu flüchten. Sie schubste die Ladendetektivin zur Seite und rannte Richtung Ausgang. Dort konnte eine Verkäuferin die Frau stoppen und es entwickelte sich eine Rangelei mit der hinzukommenden Detektivin. Diese brachte die 54-Jährige schließlich zu Boden, die Situation beruhigte sich. Sowohl die Ladendetektivin als auch die 54-Jährige wurden bei der Rangelei leicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Eine medizinische Versorgung sei nicht erforderlich gewesen. (AZ)

