57-Jährige beim Ladendiebstahl in Drogeriemarkt erwischt – Polizei findet mehr Diebesgut

Illertissen

Ladendieben fliegt mit unterschiedlichem Diebesgut auf

Weil eine Frau in einem Drogeriemarkt durch die Kasse geht, ohne zu bezahlen, rufen die Mitarbeiterinnen die Polizei. Die entdeckt noch mehr.
    Eine Frau war am Montag in Illertissen auf Diebestour.
    Foto: David Inderlied/dpa

    Angestellte eines Drogeriemarktes in der Friedrich-Ebert-Straße haben am Montag eine 57-Jährige beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Frau steckte, wie die Illertisser Polizei berichtet, zahlreiche Hygieneartikel in eine mitgeführte Tasche und passierte dann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden Polizeibeamte bei der Frau weiteres Diebesgut aus den umliegenden Verbrauchermärkten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Gesamtwert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da die Frau keinen festen Wohnsitz im Inland nachweisen konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet. Nachdem die Tatverdächtige diese bezahlt und einen Zustellungsbevollmächtigten benannt hatte, wurde sie wieder entlassen. (AZ)

