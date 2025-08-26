Ladendieben fliegt mit unterschiedlichem Diebesgut auf

Angestellte eines Drogeriemarktes in der Friedrich-Ebert-Straße haben am Montag eine 57-Jährige beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Frau steckte, wie die Illertisser Polizei berichtet, zahlreiche Hygieneartikel in eine mitgeführte Tasche und passierte dann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden Polizeibeamte bei der Frau weiteres Diebesgut aus den umliegenden Verbrauchermärkten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Gesamtwert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da die Frau keinen festen Wohnsitz im Inland nachweisen konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet. Nachdem die Tatverdächtige diese bezahlt und einen Zustellungsbevollmächtigten benannt hatte, wurde sie wieder entlassen. (AZ)

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogeriemarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebesgut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis