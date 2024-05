57-Jähriger fährt betrunken mit dem E-Scooter durch Senden

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Senden stellten Polizisten Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Mit über 1,6 Promille ist am Montagnachmittag ein 57-jähriger Mann mit einem E-Scooter durch Senden gefahren. Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn hatten ihn auf Streife in der Haydnstraße kontrolliert. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei ihm fest und führten einen Alkoholtest durch, heißt es in der Polizeimeldung.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Senden hat nun keinen Führerschein mehr

Anschließend brachten sie ihn zur Dienststelle und ordneten eine Blutentnahme bei ihm an. Gegen den E-Scooter-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. (AZ)