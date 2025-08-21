58 Jahre lang: Eine deutsch-französische Freundschaft seit Schultagen

Als sie eintreten, sprechen der ehemalige französische Handelsrat Dominique Simon und Wilhelm Schmid noch Französisch miteinander. Dann setzten sie sich an einen großen Tisch im Trauzimmer des Illertisser Rathauses und wechseln ins Deutsche. Im Gespräch, bei dem auch Bürgermeister Jürgen Eisen und die Zweite Bürgermeisterin Helga Sonntag dabei sind, erzählen sie mitunter von ihrer Freundschaft: Darüber, wie sie zustande kam und wie sie diese seit 58 Jahren aufrechterhalten. All die Jahre über lebte Simon nämlich wegen seines Berufs in einem Dutzend verschiedener Länder.

