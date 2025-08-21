Icon Menü
58 Jahre lang: Eine deutsch-französische Freundschaft seit Schultagen

Dominique Simon war knapp 45 Jahre französischer Handelsrat. Noch viel älter ist seine Freundschaft nach Illertissen. Wie der Kontakt all die Jahre glückte.
Von Dominik Thoma
    Von links: Wilhelm Schmid und Dominique Simon aus Frankreich verbindet eine lange Freundschaft. Auch Simons Frau Katy Simon und Helga Sonntag waren beim Gespräch dabei.
    Von links: Wilhelm Schmid und Dominique Simon aus Frankreich verbindet eine lange Freundschaft. Auch Simons Frau Katy Simon und Helga Sonntag waren beim Gespräch dabei. Foto: Dominik Thoma

    Als sie eintreten, sprechen der ehemalige französische Handelsrat Dominique Simon und Wilhelm Schmid noch Französisch miteinander. Dann setzten sie sich an einen großen Tisch im Trauzimmer des Illertisser Rathauses und wechseln ins Deutsche. Im Gespräch, bei dem auch Bürgermeister Jürgen Eisen und die Zweite Bürgermeisterin Helga Sonntag dabei sind, erzählen sie mitunter von ihrer Freundschaft: Darüber, wie sie zustande kam und wie sie diese seit 58 Jahren aufrechterhalten. All die Jahre über lebte Simon nämlich wegen seines Berufs in einem Dutzend verschiedener Länder.

