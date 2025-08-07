Icon Menü
60-Jähriger aus Weißenhorn wartet vergebens auf Haushaltsgerät aus dem Online-Shop

Weißenhorn

60-Jähriger wartet vergebens auf Haushaltsgerät aus dem Online-Shop

Für mehrere hundert Euro bestellt ein Mann aus Weißenhorn ein Gerät im Internet. Trotz Bezahlung wird ihm die Ware jedoch nicht geliefert.
    Weil die im Internet bestellte und bezahlte Ware nicht ankam, hat ein Mann aus Weißenhorn die Polizei eingeschaltet.
    Weil die im Internet bestellte und bezahlte Ware nicht ankam, hat ein Mann aus Weißenhorn die Polizei eingeschaltet. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Mehrere hundert Euro hat ein Mann aus Weißenhorn für ein Haushaltsgerät ausgegeben, dass vermeintlich existierender Online-Shop zum Verkauf anbot. Das bezahlte Gerät wurde dem 60-Jährigen jedoch nicht geliefert. Dem Polizeibericht zufolge stellte sich heraus, dass es sich bei dem „Online-Shop“ um einen sogenannten Fakeshop handelte. Die Polizei führt nun Ermittlungen, um herauszufinden, wer der betrügerische Betreiber dieses falschen Geschäfts ist. Auch eine Frau aus Buch ist zuletzt auf einen Fakeshop hereingefallen. (AZ)

