60-Jähriger wartet vergebens auf Haushaltsgerät aus dem Online-Shop

Mehrere hundert Euro hat ein Mann aus Weißenhorn für ein Haushaltsgerät ausgegeben, dass vermeintlich existierender Online-Shop zum Verkauf anbot. Das bezahlte Gerät wurde dem 60-Jährigen jedoch nicht geliefert. Dem Polizeibericht zufolge stellte sich heraus, dass es sich bei dem „Online-Shop“ um einen sogenannten Fakeshop handelte. Die Polizei führt nun Ermittlungen, um herauszufinden, wer der betrügerische Betreiber dieses falschen Geschäfts ist. Auch eine Frau aus Buch ist zuletzt auf einen Fakeshop hereingefallen. (AZ)

