19.11.2020

64 neue Landwirtschaftsmeister

Der Regierungspräsident gratuliert den Absolventen in Schwaben. Drei kommen aus dem Landkreis Neu-Ulm

Die Corona-Pandemie hat zwar die traditionelle Meisterfeier für die neuen schwäbischen Landwirtschaftsmeisterinnen und Landwirtschaftsmeister des Jahres 2020 verhindert, aber eine Ehrung im kleinen Kreis gab es dennoch: Regierungspräsident Erwin Lohner überreichte vor Kurzem in einer Feierstunde im Rokokosaal bei der Regierung von Schwaben in Augsburg die Meisterbriefe an die vier besten Absolventen.

Insgesamt beendeten heuer nach Angaben der Regierung von Schwaben fünf Meisterinnen und 59 Meister ihre Ausbildung mit dem Meisterbrief. Dazu zählen aus dem Landkreis Neu-Ulm Markus Schlosser ( Osterberg), Daniel Sommer (Wallenhausen) und David Traub (Jedelhausen). Aus dem Landkreis Unterallgäu kommen Andreas Bail ( Erkheim), Lukas Bauer ( Dirlewang), Wolfgang Frey (Tiefenried), Simon Häfele (Westernach), Markus Heckelsmüller (Ottobeuren), Michaela Hintner (Schlingen), Jakob Karrer (Erkheim), Pascal Maximilian Natterer (Bad Grönenbach), Fabian Steuer (Erkheim) und Thomas Weinhardt (Ottobeuren).

Der Regierungspräsident gratulierte allen erfolgreichen Absolventen: „Sie haben sich vielen Mühen und Herausforderungen gestellt und geben damit ein Signal, dass Sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen Zukunftschancen in Ihrem Beruf sehen. Dafür sind Sie jetzt bestens gerüstet.“ Die Landwirtschaft in Schwaben ist geprägt von Familienbetrieben. Im harmonischen Miteinander von Familie und Betrieb sieht Lohner eine besondere Stärke. Er forderte die Meisterinnen und Meister auf, sich im Dorf sowie in Vereinen und Verbänden aktiv einzubringen. Landwirtschaftliche Familien gehören nach seiner Meinung nach wie vor zu den Trägern von Kultur und Gesellschaft auf dem Land.

Aufgrund der modernen Anforderungen und Gegebenheiten muss ein Landwirt heute vielfältig ausgebildet und vielfältig ausgerichtet sein: Er muss mit IT-Anwendungen vertraut sein, braucht auch in rechtlichen Dingen Grundlagenkenntnisse, muss mit dem Verbraucher professionell umgehen und soll natürlich auch einen Blick für Umwelt und Natur haben. Lohner appellierte an die neuen Meisterinnen und Meister: „Seien Sie auch ein Vorbild für junge Berufsanfänger. Geben Sie nicht nur Ihr Wissen, sondern auch ihre Liebe zum Beruf an andere weiter!“

Der Freistaat Bayern fördert den erfolgreichen Abschluss in mehrfacher Hinsicht: 20 Prozent der besten Absolventen eines Jahrgangs werden mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Daneben erhalten alle erfolgreichen Meisterinnen und Meister als Anerkennung einen Meisterbonus in Höhe von 2000 Euro. (az)

