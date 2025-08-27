66-Jährige missachtet Vorfahrt: Zwei Autos stoßen zusammen

In Illertissen hat eine 66-jährige Autofahrerin die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Christoph-Rodt-Straße in Richtung Westen. An der Einmündung zur Ulmer Straße nahm sie einem Auto die Vorfahrt, das in nördlicher Richtung fuhr.

Weder die Frau selbst noch der Mann am Steuer des anderen Wagens wurden beim Zusammenstoß verletzt. Wie die Polizei weiter berichtet, traten aus beiden Fahrzeugen Flüssigkeiten aus, die anschließend vom Bauhof abgebunden wurden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacherin droht ein Bußgeld. (AZ)