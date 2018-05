04.05.2018

70 Jahre IZ: Das sind die Gewinner der Leserfahrten

So sieht es aus, wenn sich die frisch gedruckten Zeitungen auf den Weg von der Druckerei zur Verladestation machen.

Die Busse sind voll: Wer am 8. und 15. Mai beim Besuch des Medienzentrums in Augsburg dabei ist

Unsere Zeitung feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Um das gemeinsam mit unseren Lesern zu feiern, veranstalten wir zwei Fahrten in das Medienzentrum nach Augsburg. Dort können alle Teilnehmer erleben, wie eine Tageszeitung entsteht und alle Fragen, die sie rund um das Thema haben, stellen. Insgesamt 92 Leserinnen und Leser fahren mit. Für die Besichtigungen am 8. und 15. Mai haben wir jeweils zweimal 23 Plätze verlost.

Plätze für die Fahrt am 8. Mai haben gewonnen: Resi Äbtle (Kettershausen), Marianne Anders (Kellmünz), Eleonore Beer (Buch), Moritz Brechenmacher (Balzheim), Karl Büchler (Kettershausen), Birgit Burkhart (Illertissen), Birgit Fischer (Babenhausen), Max Hartmann (Illertissen), Hildegard Reisch (Altenstadt), Reinhold Hölzle (Vöhringen), Birgit Jutz (Jedesheim), Mathilde Kast (Vöhringen), Gisela Kling (Illertissen), Christina Konrad (Buch), Gabi Landthaler (Dietenheim), Helmut Ludwig (Bellenberg), Fritz Raffler (Kirchhaslach), Max Schmelzle (Illertissen), Maria Schmid (Illertissen), Siegfried Sommer (Illertissen), Agathe Timmermann (Illertissen), Carolin Treml (Jedesheim), Hermann Wachter (Oberroth).

Plätze für die Fahrt am 15. Mai haben gewonnen: Sabine Bailer (Illertissen), Gerlinde Brauer (Illertissen), Ludwig Egle (Buch), Marlene Glaser (Illertissen), Hermann Graf (Babenhausen), Sabine Grashei (Illertissen/Au), Renate Jaksch (Rennertshofen), Josef Rau (Altenstadt), Barbara Käufler (Osterberg/Weiler), Helmut Klüter (Vöhringen/Thal), Roswitha Kreis (Unterroth), Christa Mosler (Vöhringen/Thal), Sylvia Renz (Vöhringen/Thal), Norbert Richter (Vöhringen), Edmund Salzgeber (Vöhringen), Johann Sauter (Illertissen), Theresia Schömig (Kettershausen), Monika Schulze (Vöhringen), Hubert Simmler (Babenhausen), Ursula Waibel-Langer (Babenhausen), Karl Wiest (Osterberg/Weiler), Gabriele Zell (Buch) und Margit Zenker (Bellenberg).

Jeder Gewinner erhält zwei Plätze für die Fahrt nach Augsburg. An beiden Tagen werden alle Teilnehmer mit dem Bus abgeholt. An folgenden Stationen können die Gewinner in den Bus zusteigen: Babenhausen (Busbahnhof, 16 Uhr), Oberroth (Bushaltestelle beim Gasthof Reitinger, 16.05 Uhr), Unterroth (Linde, 16.10 Uhr), Illertissen (Bahnhof, 16.20 Uhr), Bellenberg (Bauerngasse, 16.25 Uhr) und Vöhringen (Bahnhof, 16.30 Uhr).

Die Führung durch das Medienzentrum dauert etwa zweieinhalb Stunden. Bei der Fahrt werden auch Ansprechpartner der Illertisser Zeitung dabei sein und den Lesern Rede und Antwort stehen. (az)