13.04.2018

70 Jahre IZ: Leserfahrten nach Augsburg

Wir verlosen Besuche im Medienzentrum

In diesem Jahr feiert unsere Zeitung ihr 70-jähriges Bestehen: Das wollen wir gemeinsam mit unseren Lesern feiern – und bieten dazu im Mai zwei Fahrten in das Medienzentrum nach Augsburg an. Dort können die Teilnehmer bei einer Betriebsführung hautnah erleben, wie eine große, regionale Tageszeitung entsteht. Für die beiden Ausflüge am Dienstag, 8., und 15. Mai, verlosen wir jeweils 46 Karten (zweimal 23).

Wer morgens seine Tageszeitung aus dem Briefkasten fischt, ahnt oft nicht, welch ein aufwendiger Prozess ihre Produktion ist – wie aufwendig genau, das können Leserinnen und Leser der Illertisser Zeitung im Mai bei zwei Besichtigungsreisen nach Augsburg erfahren. Dabei haben insgesamt 92 Leserinnen und Leser die Möglichkeit, mitzukommen und hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion zu schauen.

In Augsburg erleben die Teilnehmer eines der modernsten Druckhäuser Europas. IZ-Leser können mit Redakteuren sprechen und erfahren, wie ein Tag in der Redaktion abläuft, woher die Nachrichten kommen, wie sie ausgewählt und aufbereitet werden. Natürlich können Sie fragen, was Sie schon immer mal von den Zeitungsleuten wissen wollten. Danach geht es in die Rotation, wo an sechs Tagen in der Woche auch jeweils etwa 10 000 Exemplare der Illertisser Zeitung gedruckt werden. Zu sehen ist die ausgeklügelte Versandanlage, wo der Himmel voller Zeitungen hängt. Von dort wird die IZ auf den Weg in die Region zu den Zustellern geschickt, die die Heimatzeitung frühmorgens in die Briefkästen stecken.

Die Führung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Busse steuern Haltepunkte in Babenhausen, Illertissen und Vöhringen an. (az)

