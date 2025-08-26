7000 Euro Schaden: Hochwertiges E-Bike aus Vöhringer Kellerabteil gestohlen

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat im Zeitraum von Montag, 18. August, bis Montag, 25. August, ein hochwertiges E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Industriestraße in Vöhringen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, wie der Täter oder die Täterin in den Keller gelangte.

Dort zwickte er oder sie das Vorhängeschloss des Kellerabteils auf und entwendete das abgestellte blaue Mountainbike der Marke Nox sowie die dazugehörende Ladevorrichtung. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)