vor 35 Min.

72-Jähriger ist unerlaubt mit dem Motorroller in Illertissen unterwegs

Nicht nur die Versicherung des Fahrzeugs war abgelaufen. Auch der Führerschein des Mannes ist vermutlich nicht mehr gültig.

Beamte der Polizei Illertissen haben am Donnerstagnachmittag eine Verkehrskontrolle im Bereich der Von-Kleist-Straße durchgeführt. Am Motorroller eines 72-jährigen Mannes stellten sie ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen fest. Sie hielten den Mann an und stellten fest, dass die Versicherung bereits im Jahr 2015 erloschen war. Zudem überreichte der Senior den Beamten einen vermutlich ungültigen Führerschein. Der Mann hätte das Kleinkraftrad gar nicht fahren dürfen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (az)

