73-Jährige stiehlt Nahrungs- und Genussmittel in Illertissen

Waren im Gesamtwert von mehr als 120 Euro hat eine rüstige Seniorin entwendet. In Illertissen wird die Frau auf frischer Tat ertappt.

Eine rüstige Seniorin ist in Illertissen als Ladendiebin überführt worden. Die Frau wurde am Freitagnachmittag bei einer Tat in einem Lebensmitteldiscounter in der Dietenheimer Straße ertappt. Dem Polizeibericht zufolge entwendete die 73-Jährige Nahrungs- und Genussmittel, indem sie diese unter ihrer Bekleidung versteckte und im Anschluss das Ladengeschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Illertissen ergeben, dass die Seniorin vier Ladendiebstähle begangen hat

Bei weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Frau bereits in der jüngsten Vergangenheit mehrmals verschiedene Waren entwendet hatte. Der gesamte Beuteschaden aller vier Ladendiebstähle beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehr als 120 Euro. Der Seniorin wurde ein Hausverbot ausgesprochen, darüber hinaus muss sie nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (AZ)

