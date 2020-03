vor 22 Min.

75-Jähriger stürzt von Leiter: Er kann sich an nichts erinnern

Bei Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist ein Mann von einer Leiter gestürzt. Angehörige fanden den 75-Jährigen.

Bei einem Arbeitsunfall in Osterberg hat sich ein Mann mittelschwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 75-Jährige aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstagabend von einer Leiter. Angehörige fanden den Verunglückten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Babenhauser Straße.

Mann stürzt von Leiter: 75-Jähriger im Krankenhaus

Der 75-Jährige war zwar ansprechbar, konnte sich aber an den Unfallhergang nicht erinnern. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. (az)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Jogger wird von Hunden angegriffen

Polizei hat Großveranstaltungen weiter im Blick

Unbekannter Täter belästigt junge Frau

Themen folgen