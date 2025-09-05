75-Jährige stellt ihren Rollator mit Taschen ab: Unbekannter stiehlt Pfandflaschen und ein Handy

Ein Dieb hat in Vöhringen die Gelegenheit genutzt und bei einem unbeaufsichtigten Rollator in die Taschen gegriffen. Am Donnerstagabend ging eine 75-Jährige der Polizei zufolge gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt an der Industriestraße einkaufen. Im Vorraum des Marktes ließ die ihren Rollator mit mehreren Taschen stehen.

Die Tasche wurde später gefunden – jedoch ohne Inhalt

Wie die Polizei berichtet, befanden sich in einer dieser Taschen Pfandflaschen der 75-Jährigen sowie ihr Mobiltelefon und eine Taschenlampe. Als die Seniorin kurze Zeit später vom Einkaufen zurückkehrte, war die Tasche verschwunden. Später wurde sie auf dem Gelände eines benachbarten Supermarktes am Fahrradständer gefunden. Doch der Inhalt war verschwunden.

Der Wert der Beute beträgt rund 200 Euro

Laut Polizei liegt der Verdacht nahe, dass der Unbekannte in dem anderen Supernarkt die Pfandflaschen einlöste. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf 200 Euro. Das Handy konnte bislang nicht gefunden werden. Die Polizei Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich für Hinweise unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)