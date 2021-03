06:00 Uhr

'80s-Look und Social-Media-Walk: Wie schlägt sich Ana in GNTM-Folge sieben?

Ana aus Nersingen beim GNTM-Videodreh in Folge sieben. Das Motto: "Back in the '80s"

Plus In der siebten Episode von Germany's Next Topmodel muss sich Ana aus Nersingen in einem 80er-Jahre Videodreh und in einem Social-Media-Walk beweisen.

Von Maximilian Sonntag

Die Selbstvermarktung der eigenen Person in den sozialen Medien wird für Stars und Sternchen immer wichtiger. Das gilt auch für die GNTM-Nachwuchsmodels um Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi. Daher räumt Modelmama Heidi Klum dem Thema „Social-Media“ mit einem besonderen Walk einen wichtigen Platz in der siebten Episode ein. Zuvor müssen sich Ana und Co. allerdings im Rahmen eines „Back to the 80s“-Videodrehs und beim Interviewtrainig mit Moderator Christian Düren beweisen. Was die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm genau erwartet.

GNTM-Models stehen für Werbespot im 80er-Jahre-Style vor der Kamera

Nach Prima-Ballerina, Nackt-Walk, Umstyling und Eisprinzessin, geht es für die Nachwuchsmodels in Folge sieben zurück in die Vergangenheit – genauer gesagt in die 80er-Jahre. Ob Neon-Farben, Zebra-Leggings oder toupierte XXL-Frisuren: Die GNTM-Models stehen in ihren Retro-Outfits für den Dreh eines Werbespots vor der Kamera. Betagtere GNTM-Zuschauer dürften sich beim Anblick von Ana und Co. in die Glanzzeiten von Tina Turner und Patrick Swayze zurückversetzt fühlen.

„Die Mädchen haben drei Produkte zur Auswahl, von denen sie eines bewerben sollen. Ein witziger Slogan, verkaufsstarke Argumente und übertriebene Gestik und Mimik sind heute absolut erwünscht“, sagt Heidi Klum. Für den Werbespot müssen sich die GNTM-Models einen eigenen Text ausdenken und während des Drehs mit unterschiedlichen Requisiten interagieren. Dabei können Ana und ihre Mitstreiterinnen zwischen Waschmittel, Retro-Radio und Stretching-Bändern wählen.

Ana hat knapp 100.000 Follower auf ihrem GNTM-Instagram-Account

Aber jetzt schnell zurück in die Zukunft. Die Topmodel-Anwärterinnen lassen die 80er-Jahre hinter sich und beschäftigen sich mit dem in Episode sieben vorherrschenden Thema: Social-Media. Was es damals zu Turner- und Swayze-Zeiten noch nicht gab, ist heute elementarer Bestandteil jedes jungen, aufstrebenden Models, das einmal in die Riege der Victoria-Secret-Engel um Adriana Lima, Alessandra Ambrosio oder eben jener Heidi Klum aufsteigen möchte.

Mit Posts wie diesem präsentiert sich Ana ihren fast 100.000 Instagram-Followern

So hat Ana aus Nersingen, was ihre Abonnentenzahlen angeht, bereits eine solide Grundlage geschaffen. Aktuell befindet sie sich mit knapp 95.000 Followern auf ihrem offiziellen Germany’s Next Topmodel Instagram-Account auf Platz drei unter ihren Mitstreiterinnen. Lediglich Alex mit 101.000 und Romina mit 266.000 Abonnenten haben mehr Anhänger. Ana hat auch schon eine Begründung parat, wieso sie schon knapp 100.000 Follower hat: „Ich denke das liegt an meiner Natürlichkeit. Die Zuschauer können sich mit mir identifizieren. Außerdem verbreite ich positive Vibes und ich denke genau das wollen die Zuschauer spüren“.

GNTM-Siegerin 2014: Stefanie Giesinger ist Gastjurorin

Nun aber zum Entscheidungs-Walk. Modelmama Heidi Klum erklärt: „In dieser Woche dreht sich alles um Social Media. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Na klar, die kleinen, süßen Emojis“. Die GNTM-Models tragen auf dem Laufsteg aufblasbare, überdimensionale Emoji-Outfits. Die Schwierigkeit: Am Ende des Catwalks müssen Ana und ihre Mitstreiterinnen hinter einem XXL-Instagram-Rahmen ein Selfie schießen.

Dabei erhalten sie Unterstützung von Stefanie Giesinger, der Germany’s Next Topmodel Siegerin von 2014, und ihrem Partner Marcus Butler. Romina, die Social-Media-Queen unter den aktuellen GNTM-Models, freut sich darüber besonders: „Als ich mit dem Modeln angefangen habe, wurde mir immer gesagt, dass ich wie Stefanie Giesinger aussehe. Ich habe in ihr immer mein Vorbild gesehen“.

Wie sich Ana aus Nersingen in der siebten Folge von Germany’s Next Topmodel schlägt, kann am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen