82-Jähriger aus Attenhofen lässt sich nicht von Betrüger täuschen

Ein angeblicher Cousin bittet einen Senior in Attenhofen um 15.000 Euro. Der Angerufene informiert die Polizei. Die hat einen Ratschlag für Bürger.

Ein Senior aus dem Weißenhorner Stadtteil Attenhofen hat einen Betrugsversuch vereitelt. Der 82-Jährige fiel nicht auf den vermeintlichen Cousin herein, der um eine hohe Geldsumme bat.

Der Bürger aus Attenhofen hat richtig auf den Betrugsversuch reagiert

Ulm eine Wohnung kaufen wolle und sofort 15.000 Euro benötige. Der Angerufene hatte dem Polizeibericht zufolge gleich den Verdacht, dass mit dem Anruf etwas nicht stimmen kann. Er willigte deshalb zum Schein ein.

Die beiden Männer vereinbarten, dass der vermeintliche Cousin einen Freund vorbeischickt, der das Geld in Empfang nimmt. Nach dem Telefonat informierte der 82-Jährige unverzüglich die Polizei, die zum vereinbarten Zeitpunkt des Treffens die Wohnung überwachte. Es kam laut Polizeibericht jedoch weder der Geldabholer, noch ein weiterer Anruf.

Glücklicherweise hatte der Senior die Betrugsmasche schnell erkannt und sogleich die Polizei verständigt. So ist ihm kein Schaden entstanden. Die Polizei rät Bürgern in dem Zusammenhang: Reden Sie mit Ihren Angehörigen und Bekannten über das Thema. Machen Sie auch Senioren in ihrer Nachbarschaft auf die „Anrufbetrüger“ aufmerksam. (AZ)

