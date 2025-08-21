Mysteriös: 83-jährige Frau aus Senden bleibt tagelang vermisst

Da eine Seniorin über mehrere Tage vermisst wurde, hat es in Senden eine große Suchaktion gegeben. Wie die Polizei berichtet, war die 83-Jährige am vergangenen Sonntag zuletzt gesehen worden. Danach bleib sie bis Mittwoch verschwunden. Durch die laut Polizei unklaren Umstände und die Sorge um das gesundheitliche Wohl der Vermissten wurden umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet. Neben Beamtinnen und Beamten kamen auch Personenspürhunde von Hilfsorganisationen zum Einsatz.

Anscheinend verbrachte die 83-Jährige aus Senden die ganze Zeit im Freien

Am späten Abend wurde die 83-Jährige der Polizei zufolge in Senden gefunden. Dazu habe der Hinweis einer Bürgerin beigetragen. Die Polizei vermutet, dass sich die Seniorin die gesamte Zeit über im Freien aufgehalten hatte. Nachdem sie entdeckt worden war, wurde sie in ärztliche Behandlung übergeben. Der Polizeistation Senden zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.