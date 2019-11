vor 18 Min.

84-Jähriger verursacht im Kreisverkehr in Obenhausen einen Unfall

Ein 84-jähriger Autofahrer hat im Kreisverkehr in Obenhausen einen anderen Fahrer übersehen.

Als ein Autofahrer im Kreisverkehr in Obenhausen eingefahren ist, hat er einen anderen Fahrer übersehen. Die Autos kollidierten.

Ein 84-Jähriger war am Mittwochvormittag mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2020 in nördlicher Richtung unterwegs. Als er in den Kreisverkehr bei Obenhausen einfuhr, übersah er ein bevorrechtigtes Auto und verursachte einen Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierten die beiden Autos. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren. (az)

