84-Jähriger soll 80 Euro zahlen für etwas, was er gar nicht bestellt hatte

Ein 84 Jahre alter Mann aus Illertissen hat eine überraschende Nachricht bekommen: Der Senior erhielt von einem bekannten Online-Zahlungsdienst eine Zahlungsaufforderung in Höhe von knapp 80 Euro. Der Mann wandte sich daraufhin an die Polizei, denn wie diese mitteilt, hat der 84-Jährige nach eigenen Angaben noch nie online Geschäfte abgewickelt. Wie sich herausstellte, wurden die Daten des Geschädigten durch eine bislang unbekannte Täterschaft missbräuchlich verwendet, um so Waren online zu bestellen. (AZ)
Illertissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden