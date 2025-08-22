Icon Menü
84-Jähriger aus Illertissen erhält Rechnung für Ware, die er gar nicht bestellt hatte

Illertissen

84-Jähriger soll 80 Euro zahlen für etwas, was er gar nicht bestellt hatte

Ein Mann aus Illertissen wundert sich über die Zahlungsaufforderung eines Online-Zahlungsdienstes. Denn er hat noch nie übers Internet Geschäfte abgewickelt.
    Kriminelle haben missbräuchlich Daten eines Seniors aus Illertissen verwendet, um Waren im Internet zu bestellen.
    Kriminelle haben missbräuchlich Daten eines Seniors aus Illertissen verwendet, um Waren im Internet zu bestellen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Ein 84 Jahre alter Mann aus Illertissen hat eine überraschende Nachricht bekommen: Der Senior erhielt von einem bekannten Online-Zahlungsdienst eine Zahlungsaufforderung in Höhe von knapp 80 Euro. Der Mann wandte sich daraufhin an die Polizei, denn wie diese mitteilt, hat der 84-Jährige nach eigenen Angaben noch nie online Geschäfte abgewickelt. Wie sich herausstellte, wurden die Daten des Geschädigten durch eine bislang unbekannte Täterschaft missbräuchlich verwendet, um so Waren online zu bestellen. (AZ)

