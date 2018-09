85-jährige Radlerin stirbt bei Unfall mit Auto

Eine Kollision hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2018 bei Illertissen ereignet. Eine Frau starb.

Beim Überqueren einer Straße ist in Schwaben eine 85 Jahre alte Fahrradfahrerin gestorben. Die Frau habe am Donnerstag ein Auto übersehen, das sie erfasste und durch die Luft schleuderte, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte die Radlerin in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nicht mehr retten, sie starb noch an der Unfallstelle. Die 54-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. (dpa/lby)