vor 31 Min.

88-Jährige streift Radfahrerin in Illertissen und verursacht Unfall

Eine Radfahrerin ist gestürzt, weil eine Autofahrerin sie im Vorbeifahren streifte. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.55 Uhr in Illertissen. Die 59-Jährige Radfahrerin war zusammen mit ihrer 8-jährige Enkelin im Bürgermeister-Kolb-Ring in Illertissen unterwegs und wollten geradeaus in die Adlusstraße weiterfahren. Eine 88-jährige Autofahrerin sah die beiden und hielt an. Doch wie die Polizei mitteilt, fuhr sie dann wieder los und streifte das Fahrrad der 59-Jährigen. Dadurch stürzte die Frau.

88-Jährige hält an und fährt dann weiter

Zwar hielt die 88-Jährige an, um nach der Radfahrerin zu sehen, fuhr dann aber weiter. Polizeibeamte trafen die Autofahrerin dann zu Hause an. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (az)

