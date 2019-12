18.12.2019

90 und noch kein bisschen müde

Der Illertisser Peter Haag hält sich mit Sport fit

Von Regina Langhans

Nicht ganz selbstverständlich ist, wenn ein frischgebackener Neunzigjähriger einem die Türe öffnet und souverän an den selbst gedeckten Geburtstagstisch bittet. Peter Haag startet fit in sein neuntes Lebensjahrzehnt. Dass dem Senior geistig wie körperlich die Lebensjahre kaum anzumerken sind, schiebt der gelernte Handelskaufmann seiner Leidenschaft für Ballsportarten zu.

Peter Haag hat zusammen mit Schwester und Bruder eine schöne Kindheit in Ulm erlebt. So souverän wie amüsant erzählt der Vielherumgekommene aus seinem langen Leben, wobei er kurzweilig zwischen den Ereignissen hin und her wechselt. Mit etwa neun Jahren sei er in Ulm zum Fußball gekommen, später begann er als Kaufmann in einem großen Ulmer Wäsche- und Bettenbetrieb. Nach der Heirat mit seiner Frau Maria 1970 in Nürtingen wohnte das Paar in Dornstadt. Später wechselte Haag auf Wunsch seiner Frau wegen des milderen Wetters von der rauen Alb in die mildere Region südlich von Ulm. Die neuen Wohnorte hießen Staig und Ochsenhausen, wo er in der Kühlschrankproduktion der Firma Liebherr arbeitete, und schließlich Illertissen. Haag führte zuletzt eine Handelsagentur mit drei Angestellten, wobei er Polstermöbel deutschlandweit vertrieb.

Dabei hat ihn der Sport überallhin begleitet: Dem Fußballsport folgten Tennis, Tischtennis und meist ein Posten im Vorstand obendrein. Zu seinen Höhepunkten zählen die dreimalige Stadtmeisterschaft im Tennisdoppel sowie die zweimalige Vizemeisterschaft im Einzelspiel in Ulm. Oder in Ochsenhausen, wo er die Tischtennisfreunde (TTF) gründete und aufbaute, dass sie es bis in die Bundesliga schafften. Bis heute liebt Haag die Bewegung in der Natur, wobei er sich aufs Wandern und Spazieren gehen verlegt hat. (lor)

