90 Verfahren, bisher keine Konsequenzen: Diebstähle zermürben SB-Lädle-Betreiber in Illertissen-Au

Illertissen

90 Verfahren, bisher keine Konsequenzen: Diebstähle zermürben SB-Lädle-Betreiber

Der finanzielle Schaden ist beträchtlich, auch die psychische Belastung ist groß. Im Herbst steht der erste Prozess an – nach zweieinhalb Jahren.
Von Sebastian Mayr
    Stefan Schrapp hat mit seinem Selbstbedienungsladen SB-Lädle in Au massive Probleme durch Ladendiebstahl.
    Stefan Schrapp hat mit seinem Selbstbedienungsladen SB-Lädle in Au massive Probleme durch Ladendiebstahl. Foto: Roland Furthmair

    Einmal war Stefan Schrapp bei der Polizei. Als er zurückkam, war das Regal in seinem SB-Lädle in Au leer. „Während ich die Anzeige aufgegeben habe, hat der meinen Laden leergeräumt“, erzählt der Händler. Den Täter hat Schrapp auf den Kameraaufzeichnungen erkannt. Um die 90 Aktenzeichen zu Diebstählen seit 2023 hat er gesammelt, juristische Konsequenzen gab es nach Angaben des Unternehmers bislang nicht. Doch jetzt steht ein Verhandlungstermin fest. Zwei Brüder müssen sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

