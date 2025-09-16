900 statt 70 Euro: Betrügerische Dachdecker überreden 65-Jährigen zu hoher Zahlung

Betrügerische Dachdecker haben von einem Sendener nach vollendeter Arbeit 1700 Euro statt 70 Euro verlangt. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die vier Männer am Montag gegen 9 Uhr bei einem 65-jährigen Anwohner des Hopfenwegs in Senden. Die vermeintlichen Dachdecker teilten dem Mann mit, dass seine Dachrinne beschädigt sei und repariert werden müsse.

Dachdecker überredeten Sendener ihnen 900 Euro zu übergeben

Nach Verhandlungen einigte man sich auf einen Preis von 70 Euro. Nachdem sie mit den Reparaturen fertig waren, verlangten die vier jedoch stattdessen 1700 Euro und überredeten den 65-Jährigen dazu, ihnen 900 Euro zu übergeben. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen die vier Dachdecker eingeleitet. (AZ)