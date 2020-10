10:30 Uhr

A7-Anschlussstelle Illertissen wird eine Nacht lang gesperrt

Die Autobahndirektion Südbayern arbeitet in der kommenden Woche an Schutzplanken im Bereich der Anschlussstelle Illertissen. Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Die Dienststelle Kempten der Autobahndirektion Südbayern führt in der kommenden Woche Schutzplankenarbeiten an der A7-Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Füssen durch. Geplant sind diese in der Nacht zum Freitag, 23. Oktober. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist hierfür eine nächtliche Vollsperrung der Ausfahrtsrampe erforderlich.

Die Sperrung der Rampe erfolgt laut Autobahndirektion die Nacht über von 20 bis 5.30 Uhr, um den Verkehrsfluss möglichst geringfügig zu beeinträchtigen. Der Verkehr wird eine Anschlussstelle vorher - bei Vöhringen - abgefangen. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Rettungskräfte können die gesperrten Anschlussstellen jederzeit befahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei schlechtem Wetter ist es möglich, dass die Arbeiten kurzfristig um eine Kalenderwoche verschoben werden. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen