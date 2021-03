13:06 Uhr

A7: Kleintransporter bei Vöhringen mehr als 1,5 Tonnen überladen

Auf der Autobahn bei Vöhringen fiel der Polizei ein Transporter auf, der sich bedenklich nach links neigte. Auf der Waage bestätigte sich der Verdacht der Beamten.

Bei einer Streifenfahrt auf der A7 in Richtung Süden ist Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Freitag ein Kleintransporter aufgefallen. Augenscheinlich war dieser überladen, weil er sich schon nach links neigte, so teilt es die Polizei mit. Auf der Waage bestätigte sich der Verdacht. Der Klein-Lastwagen war um 1680 Kilogramm überladen und hatte somit statt des zugelassenen Gewichts von 3500 Kilogramm satte 5180 Kilogramm Gesamtgewicht. Den 28-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren, für das er eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen musste. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)

Themen folgen