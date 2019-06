A7: Wenn der Reiseverkehr im Illertal zur Last wird

Plus Wenn die Autobahn dicht ist, wählen viele den Umweg durch die Orte. Das nervt die Anwohner im Landkreis Neu-Ulm. Politiker in der Region haben bessere Ideen als Fahrverbote.

Alle Wege führen nach Rom? Wenn es nach Tiroler Politikern geht, stimmt dieses Sprichwort nur noch eingeschränkt. Touristen sollen das beliebte Reiseziel Italien künftig am besten nur über die Autobahn erreichen. Am Wochenende hatte das österreichische Bundesland Schlagzeilen gemacht, weil im Großraum Innsbruck einige Autobahnausfahrten für Transitreisende gesperrt wurden. Verstopfte Ortsdurchfahrten und Landstraßen, Autoabgase direkt vor den Haustüren der Bürger – die Tiroler haben genug vom Durchgangsverkehr und wollen dem mit ihrer umstrittenen Maßnahme einen Riegel vorschieben.

Im Illertal gibt es dieselben Probleme

In der Region rollt viel Reiseverkehr über die A7. Zur Ferienzeit sieht man auf der Strecke neben den einheimischen Kennzeichen ILL, NU, UL und weiteren auch einige norddeutsche Kennzeichen oder welche mit gelben Nummernschildern. Auch wenn es in Deutschland keine Maut gibt, der die Reisenden entgehen wollen, nutzen bei Stau doch viele die Umfahrungsstrecken. Eine davon ist die ST2031, die als Memminger und Ulmer Straße auch durch Illertissen führt. Ein Anwohner sagt: „Wenn auf der Autobahn was los ist, sei es wegen Wochenende, Ferien oder weil ein Unfall war, merkt man das sofort.“ Dann staut es sich auch in der Vöhlinstadt. Statt sich darüber zu ärgern, finden manche Anwohner daran auch Vorteile. Einer sei zum Beispiel, dass die anderen einen aus der Hofeinfahrt ausfahren lassen würden. Wenn der Verkehr mit 50 Stundenkilometern durch die Stadt fließt, halte deswegen keiner an.

Auch in Kellmünz oder Altenstadt wird es zur Reisezeit immer etwas voller. Gerade Altenstadt sei „als Nadelöhr im Illertal“ besonders betroffen, sagt der Bürgermeister Wolfgang Höß, der auch einräumt, dass sich nicht unbedingt die Urlauber in ihren Autos, sondern der Schwerlastverkehr als Belastung für den Ort erweisen. Höß spricht von Kollateralschäden, wie etwa Schäden an der Straße oder an den Hausfassaden in der engen Ortsdurchfahrt. Während sich Politiker auf Bundes- und Landesebene sehr irritiert von den Tiroler Maßnahmen zeigen, hat Höß Verständnis für die Bürger, die an solchen Ausweichstrecken leben und sich über solche Fahrverbote freuen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hingegen bezeichnet das Vorgehen der Tiroler Regierung als „zutiefst diskriminierend“ und kündigte an, dagegen klagen zu wollen. Auch der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder will die juristischen Hintergründe klären: Es könne nicht sein, dass man der Auffassung sei, eine deutsche Maut behindere die Reisefreiheit, aber gleichzeitig Österreich für die Durchfahrt abriegele, kritisierte Söder.

Lokalpolitiker in der Region haben andere Lösungsvorschläge

Trotz des Ärgers über das hohe Verkehrsaufkommen in seinem Ort, sieht Höß ähnliche Fahrverbote nicht als praktikable Lösung für die A7. Für Altenstadt würde sich schon viel bessern, wenn die ST2031 für Lastwagen mautpflichtig wäre. Damit wäre die Sache schnell vom Tisch, sagt Höß. Auch Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen hat andere Lösungsvorschläge parat. Beispielsweise durch Tempolimits könnte der Verkehr auf der Autobahn entzerrt werden, sagt Eisen, der von den Fahrverboten aber nicht viel hält. Die seien erstens schwer umsetzbar und zweitens könne man die Leute ja nicht zwingen auf der verstopften Autobahn zu bleiben. Von Verkehrsminister Scheuer wünscht er sich, dass er Energie und Geld nicht auf Streitereien und Klagen gegenüber Österreich verschwendet. Das sei sinnvoller in den Ausbau der Bahn, etwa der Illertalbahn, investiert. „Was das betrifft, sind uns die Österreicher im Übrigen weit voraus“, sagt Eisen.

Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst appelliert bei den Kellmünzer Bürgern an deren Solidarität mit anderen Autofahrern. „Jeder Autofahrer ist schon mal im Stau gestanden und hat dabei eventuell auch Anwohner oder andere Verkehrsteilnehmer belastet oder eingeschränkt“, sagt Obst. Verbote sieht er kritisch. Der Verkehr, das seien nicht nur Blechkisten, die auf der Autobahn entlang rollen, sondern Familien mit kleinen Kindern oder Fahrer, die Güter zu uns bringen. Das alles seien Menschen, die alle für sich gute Gründe haben, aus denen sie ihre jeweilige Route gewählt haben, sagt Obst.

Was wären Konsequenzen der Fahrverbote?

In Illertissen kann man derzeit ganz gut erahnen, welche Konsequenzen es hätte, wäre die Autobahnausfahrt für Durchreisende gesperrt. Durch die Sanierung der Vöhlinstraße ist die Innenstadt von der A7 aus derzeit nur über Umleitungen zu erreichen. Viele verzichten also darauf, hier abzufahren. Das trifft Gastronomen und Einzelhändler in der Vöhlinstadt. Sonja Grüner ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Modehauses Rimmele. Sie sagt zum Beispiel, einige Urlaubsreisende würden im Normalfall gezielt einen Abstecher von der Autobahn nach Illertissen machen, um sich dort noch ein paar neue Kleidungsstücke für die Ferien zu besorgen. Dank der Straßensperrung fehlen diese Einnahmen zum Teil in diesem Jahr.

