vor 27 Min.

A7: Zwei Unfälle wegen Aquaplaning

Wegen des starken Regens haben kurz nacheinander zwei Fahrzeuglenker auf der Autobahn zwischen Altenstadt und Illertissen die Kontrolle verloren.

Innerhalb von knapp zwei Stunden ist es am Dienstagabend auf der A 7 im Bereich zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt an der Iller zu zwei Verkehrsunfällen aufgrund von Aquaplaning gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zunächst verunglückte gegen 18 Uhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Füssen unterwegs war. Grund war der plötzlich einsetzende Regen. Der 26-Jährige schleuderte nach rechts in das Bankett und kam am Wildschutzzaun zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 5.500 Euro.



Gegen 19.30 Uhr kam ein 58-Jähriger, der ebenfalls in einem BMW unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab und streifte hierbei die Mittelleitplanke. Dieser Unfall ereignete sich in nördliche Fahrtrichtung. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand. (az)

Lesen Sie auch:



Themen folgen