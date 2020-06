vor 36 Min.

A7 in Richtung Würzburg nach Motorradunfall komplett gesperrt

Auf der A7 bei Illertissen hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden.

Ein 67-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Illertissen und Vöhringen schwer verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Von Wilhelm Schmid

Am Donnerstagabend hat es auf der A7 bei Illertissen in Fahrtrichtung Norden einen Verkehrsunfall gegeben. Rund 1000 Meter vor der Anschlusstelle Vöhringen stürzte gegen 17.45 Uhr ein 67-jähriger Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Die Autobahn musste daraufhin in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden.

Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter

Laut Aussagen der Polizei kam der Motorradfahrer alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter. Dabei überschlug er sich und blieb schwer verletzt - nach erstem Anschein jedoch nicht lebensgefährlich - am Böschungsrand liegen.

Ein Rettungshubschrauber rückte an, um den Verletzten in ein Klinikum zu fliegen.

Aktuell (Stand: 18.30 Uhr) staut es sich auf einer Länge von rund fünf Kilometern. Es wird empfohlen, die Autobahn an der Ausfahrt Illertissen zu verlassen und die Unfallstelle zu umfahren. (mit AZ)

