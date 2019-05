vor 19 Min.

ASV Bellenberg: Ein Ort für starke Männer – später auch für Frauen

Der Bellenberger Athletik-Sportverein blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Angefangen hatte einst alles mit Krafttraining. Mittlerweile hat sich vieles gewandelt.

Von Roland Furthmair

In Bellenberg steht eine große Feier an: Der örtlich mitgliederstärkste Verein, der Athletik-Sportverein (kurz ASV), mit mehr als 900 Mitgliedern, wird 100 Jahre alt. Im Laufe dieser vergangenen 100 Jahre hat sich der ASV von einem Verein für Kraftsport zu einer Organisation für Breitensport gewandelt. Und das wird nun am kommenden Wochenende zelebriert. Am Samstag, 18. Mai, findet von 10 bis 16 Uhr ein Sporttag in der ASV-Halle statt.

Der Verein präsentiert sich dabei mit vielen Gruppen wie Gymnastik, Kinderturnen, Rollkunstlauf, Volleyball, Taekwondo und Badminton, der Öffentlichkeit. Die Kindersportschule bietet eine ganztägige Bewegungslandschaft für Buben und Mädchen an. Wer selbst aktiv werden will, kann mit ASV-Mitgliedern in die Pedale treten: Eine Schnupper-Radtour über etwa 28 Kilometer steht auf dem Programm. Der offizielle Festakt ist dann für den 21. September in der ASV-Halle geplant.

Aber wie fing eigentlich alles an? Ein Blick in die Geschichte des Vereins: Am 17. März 1919 trafen sich einst in der Bahnhofsrestauration mehrere junge Männer, um den Athletik-Sportverein zu gründen. Die betriebenen Sportarten waren Ringen, Gewichtheben und Rasenkraftsport. 1927 wurde noch eine Musikkapelle gegründet, die zehn Jahre bestand.

Die Wiedergründung des Sportvereins nach dem Krieg erfolgte am 25. Juni 1949. Bald darauf wurde ein Übungsraum auf dem vereinseigenen Sportplatz gebaut.

Breitensport: Immer mehr Abteilungen kamen hinzu

Bellenberg entwickelte sich so nach und nach zu einer Hochburg des Ringens, Gewichthebens und Rasenkraftsports. Hartmut und Siegbert Betz sowie Alois Schädle nahmen an deutschen Meisterschaften im Ringen teil. Josef Ilg wurde 1956 Deutscher Meister im Rasenkraftsport. Auch Engelbert Nießer, Wolfgang Tögel und Harald Weitmann starteten bei den deutschen Meisterschaften sowie bei den Gewichthebern die Gebrüder Mang, Hans Schlegel und Karl Scherer.

Noch immer ist Rudolf Mang, der im vergangenen Jahr im Alter von nur 67 Jahren starb, das Aushängeschild des Vereins. Er wurde als „Bär von Bellenberg“ bundesweit bekannt (wir berichteten). Neben Weltrekorden und Weltmeisterschaften im Gewichtheben wurde Mang Fünfter bei den Olympischen Spielen in Mexiko, am 6. September 1972 holte der „Rudl“ bei den Olympischen Spielen in München sogar die Silbermedaille im Superschwergewicht.

ASV Bellenberg: Inzwischen gibt es auch eine Kindersportschule

Nachdem 1953 eine Skiabteilung gegründet wurde, nahm der Verein 1966 durch den Bau der gemeindlichen Schulturnhalle einen weiteren Aufschwung. Neue Sportarten wie Gymnastik für Frauen, Volleyball und Tischtennis erweiterten das Programm. Es folgten Kinderturnen und weitere Breitensportgruppen, mehr und mehr kam dazu.

1975 und 1977 hatte der Bellenberger Verein eine starke Leichtathletik-Geher-Abteilung. Wolfgang Wiedemann wurde deutscher Jugendmeister im Gehen über 5000 Meter, die Mannschaft deutscher Juniorenmeister über 10000 Meter.

Einige Jahre später, 1990, wurde eine Wanderabteilung sowie ein Seniorentreff und eine Seniorengymnastik ins Leben gerufen. Auch Trendsportarten wie Walking, Rebound, Step oder Aerobic kamen hinzu. 2004 wurde die neue ASV-Halle eingeweiht und im Jahr 2012 wurde in Kooperation mit dem TSV Weißenhorn eine Kindersportschule (Kiss) gegründet. Radwandern, Taekwondo, Rollkunstlauf, Badminton, Leistungsturnen und Gesundheitskurse runden inzwischen das Angebot des ASV ab.

